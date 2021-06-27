Türkiye aşılanmada 47 milyon dozu geçti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada 18 yaş üstü nüfusun %54’ünün en az bir doz aşı yaptırmış durumda olduğunu duyurdu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.

Koca, iki gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılanma oranı en yüksek 10 ili açıklamıştı. O iller şöyle:

Edirne - Yüzde 68.86

Amasya - Yüzde 67.66

Eskişehir - Yüzde 67.54

Çanakkale - Yüzde 67.31

Kırklareli - Yüzde 66.74

Balıkesir - Yüzde 65.16

Muğla - Yüzde 64.49

Burdur - Yüzde 64.38

Bilecik - Yüzde 64.23

Sinop - Yüzde 64.03