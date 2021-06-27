Türkiye aşılanmada 47 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısının saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada 18 yaş üstü nüfusun %54’ünün en az bir doz aşı yaptırmış durumda olduğunu duyurdu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021
Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 789 bin 851 aşı uygulandı.
Koca, iki gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılanma oranı en yüksek 10 ili açıklamıştı. O iller şöyle:
Edirne - Yüzde 68.86
Amasya - Yüzde 67.66
Eskişehir - Yüzde 67.54
Çanakkale - Yüzde 67.31
Kırklareli - Yüzde 66.74
Balıkesir - Yüzde 65.16
Muğla - Yüzde 64.49
Burdur - Yüzde 64.38
Bilecik - Yüzde 64.23
Sinop - Yüzde 64.03
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