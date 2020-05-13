Koronavirüs salgınında can kaybı 3952'ye yükseldi

Hatay'da 14 yaş ve altı çocuklar "serbestliği" denizde değerlendirdi

HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 58 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 143 bin 114 ve can kaybının 3 bin 952 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 332 test yapıldı, 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 003, vaka sayısı 143 bin 114 ve vefat sayısı 3 bin 952 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535 ve iyileşen sayısı 101 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.