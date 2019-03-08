Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Minas Mutafyan adıyla 16 Haziran 1956'da İstanbul'da doğan Mesrob Mutafyan, İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri Ruhani Başkanıdır.

Minas Mutafyan adıyla 16 Haziran 1956'da İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Lisesinde ve Almanya'da okudu. 1974-79 döneminde ABD'de Memphis Üniversitesinde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı.

1979'da ruhban mesleğine intisap ederek "Mesrob" ismini aldı. Kınalıada Ermeni cemaati rahipliğine atandı. 1979-81 yıllarında teoloji eğitimini Kudüs'te tamamladı. 1986'da piskoposluk rütbesine yükseltildi. 1998'de İstanbul Ermenileri Patriği II.Karekin Kazancıyan'ın vefatı üzerine dinî ve dünyevı meclis tarafından patrik vekili seçildi.

Patriklik görevi esnasında kültürü, Türkçe ve İngilizceye hâkimiyeti ve Türk kamuoyu ve bazı resmî makamlarıyla kurduğu olumlu ve yapıcı diyalog sayesinde gerek Ermeni cemaati içinde gerek cemaat dışında saygı topladı.

Mesrob Mutafyan 2008'de frontotemporal demans hastalığına yakalandı ve hâlen patrik ve başpiskopos olsa da, fiilen tüm görevlerinden çekildi.