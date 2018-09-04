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Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor

Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi. Rus Bakan Denis Manturov, otomotiv ürünlerinde yerlileşmenin yeterli düzeyde olmaması ve rubledeki dalgalanmadan dolayı kârlılığın düşebildiğini belirtirken, Türk Lirası'nda istisnai bir durumun olduğunu söyledi. Geçişin sürdüğünü vurgulayan Manturov, Türk üretici şirketlerin ticarette yerel paraya geçişten memnun olduğunu da sözlerine ekledi

04.09.2018 - 12:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği röportajda, Rus otomobil üreticisi şirketlerin Türkiye ile parça ticaretinde dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanımına dair açıklamalarda bulundu.

Manturov, birkaç firma tarafından deklare edilen plan kapsamında otomotiv ürünleri parçalarının tedariğinde ulusal para birimlerine yönelik geçiş olduğunu belirtti. 

Rubledeki dalgalanmadan ve otomotiv endüstrisinde yeterli düzeyde yerlileşmenin olmaması nedeniyle kârlılığın düşebildiğini belirten Bakan Manturov, şirketlerin ihraç edilen yerli ürün seviyesini ve çeşitliliğini arttırmak istediğini ancak bunun belirli ölçüde ithal girdilere bağlı olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

  • Bazı şirketler için yerli ürün yelpazesi yüzde 50'nin üzerinde ancak yüzde 100 değil. dolayısıyla ithal girdilerin yüzde 10, 20 ya da 30 olmasının önemli etkisi var. Sadece Türk Lirası istisnai bir durumda. Bu yönde ayrıca bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye'den yüksek hacimli alımlarımız var, buradaki bağımlılık daha düşük ancak AB ülkelerinde elbette daha yüksek

Rus otomobil üreticisi şirketlerin Türkiye ile parça ticaretinde Türk lirasıyla ödeme yapıp yapmadığı sorusu karşısında ise şu ifadeleri kullandı.

"Üreticilerimizin yerel para birimlerine geçip geçmediğini net olarak söylemem. Zira üreticilerimizin sayısı çok fazla. Fakat bir ay önce bir dizi meslektaşımızla yaptığımız görüşmelere göre üreticilerimiz yakın bir zamanda yerel para birimleri üzerinden ticarete geçmeye hazırlanıyordu."

Türk üretici şirketlerin şu anda ticarette yerel para birimlerine memnuniyetle geçtiğini söyleyen Manturov, "Yerel para birimlerine geçilmesi her zaman riskten korunmanıza yardımcı olur. Lira zayıfladı, ruble de biraz zayıf. Yerel para birimlerine geçilmesi bizim için rahat olacak" diye ekledi.

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Yorumlar 3
  • Misafir 4 dakika önce
    Hesaplama dolar üzerinden alışveriş ruble ve TL ile kafa kuma gömülü,beden ortada
  • Misafir 7 dakika önce
    dolmaza mi dönüyoruz
  • Misafir 18 dakika önce
    Rus otomobil mi varmış?
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