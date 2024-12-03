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        Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları toplanabilir

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, muhtemelen Katar'ın başkenti Doha'da toplanacak. Toplantıda Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.12.2024 - 00:05 Güncelleme: 03.12.2024 - 01:35
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        Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları toplanabilir
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir televizyon yayınında; Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının Katar'ın başkenti Doha'da toplanabileceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta sonu olması muhtemel gözüken toplantıda, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

        Abbas Arakçi 2 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret etti ve mevkidaşı Hakan Fidan ile gerçekleşen görüşmede, ikili Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. İkili daha sonra birlikte ortak basın toplantısına düzenledi. Düzenlenen ortak basın toplantısında sükûnet çağrısı yapıldı.

        Abbas Arakçi, Doha'da planlanan toplantı ile ilgili daha fazla detay vermedi.

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