Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları toplanabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir televizyon yayınında; Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının Katar'ın başkenti Doha'da toplanabileceğini ifade etti. Önümüzdeki hafta sonu olması muhtemel gözüken toplantıda, Suriye'deki gelişmeler ele alınacak.

Abbas Arakçi 2 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret etti ve mevkidaşı Hakan Fidan ile gerçekleşen görüşmede, ikili Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. İkili daha sonra birlikte ortak basın toplantısına düzenledi. Düzenlenen ortak basın toplantısında sükûnet çağrısı yapıldı.