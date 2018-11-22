Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi / AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn, Ankara’da düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ardından ortak açıklamada bulundu.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği, dürüst ve açık diyaloğu sürdürmenin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye’nin katılım sürecinin, Türkiye-AB ilişkilerinin sahip olduğu potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve Türkiye’deki ekonomik, siyasi ve sosyal reformlar açılarından önemli bir çerçeve teşkil edebileceği aktarıldı.

Toplantıda siyasi kriterler ve Müzakere Çerçevesi dahil son gelişmelerin, tematik konulardaki işbirliğinin, ekonomi, ticaret ve gümrük birliği, güvenlik, mali işbirliği (IPA), enerji, göç, vize serbestisi ve terörle mücadele konularının ele alındığı bilgisi verildi.

Türkiye ve AB, yaptırımların kaldırılması sonucunda İran'ın yararlanmakta olduğu ekonomik faydaların sürdürülmesinin önemi hususunda mutabık kaldı.

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