Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.

Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili iş birliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.

KULLANILACAK KAYNAK 3 MİLYAR DOLAR

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynak 3 milyar dolar karşılığı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed El Sani arasındaki görüşme sonrası Katar ile dev anlaşma yapılmıştı.

Katar Emiri, Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada " Katar Türkiye'ye 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacak Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" ifadelerine yer vermişti.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan anlaşma ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) da açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TCMB ile Katar Merkez Bankası (QCB) arasında, 17 Ağustos 2018 tarihinde Doha’da düzenlenen bir törenle, ikili bir para takası (swap) anlaşması imzalanmıştır.

Söz konusu anlaşma 3 milyar USD karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalanmıştır.

Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."





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