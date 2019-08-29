Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Temmuz ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %16,67 oranında bir artış göstererek 6 milyon 617 bin 380 olmuştur.

Temmuz ayında ülkemize gelen 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaretçinin 77 bin 293'ü günübirlik ziyaret etti.

Temmuz ayında 2 milyon 505 bin 187 kişi ile Antalya en çok turist ağırlayan şehir olurken, İstanbul 1 milyon 666 bin 319 kişi ile ikinci sırada yer aldı.

Ayrıntılar birazdan...