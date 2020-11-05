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Son dakika haberler... Bursa’da PKK ve YPG’ye operasyon: 3 gözaltı!

Bursa’da jandarma ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollardan istihbarat ve keşif yapmak için giren 3 terör örgütü PKK/YPG üyesini düzenlenen şafak operasyonuyla hücre evinde yakaladı

Son dakika: Türkiye'ye keşif için gelen teröristlere kelepçe! - Haberler
İHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin El Bab kentinden Türkiye'ye kaçak yollardan giren 3 PKK ve YPG'li teröristi tespit etti.

İHA'nın haberine göre, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin merkez Osmangazi İlçesi'nde gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat ekipleriyle birlikte şüphelilerin kaldığı hücre evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda teröristler M.H. (27),M.E. (20) ve B.E. (19) yakalandı. Hücre evinde de örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan teröristler İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin 2017 yılında Suriye'nin El Bab kentinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve Bursa'ya istihbarat ve keşif yapmak için gönderildikleri öğrenildi. Şüphelilerin polis merkezinde işlemleri sürüyor.

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