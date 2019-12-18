Son dakika haberine göre Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip toplamda 4-2'lik skorla bir üst tura yükselirken mücadele sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı.

AA'da yer alan habere göre karşılaşmanın bitiminden sonra soyunma odası tünelinin girişinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile Tuzlaspor'un yedek oyuncularından Gökhan Çıra arasında başlayan gerginliğe iki takımın diğer futbolcuları da dahil oldu.

Takımların teknik heyetleri ile saha görevlilerinin sonlandırmakta zorlandığı gerginliğe polis ekipleri de müdahale etti.

Oyuncular, polis koridorunda soyunma odalarına doğru giderken, gerginliğin koridorlarda da devam ettiği öğrenildi.