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Haberler Gündem SON DAKİKA | Twitter çöktü! 14 Temmuz 2022 Twitter çöktü mü, twitler neden yüklenmiyor ve sorun ne? Twitter yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek?
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Twitter çöktü! 14 Temmuz Twitter ne zaman düzelecek?

Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Twitler şu anda yüklenemiyor hatası verirken kullanıcıların bir kısmı platforma erişim sağlayamıyor.

SON DAKİKA | Twitter çöktü! 14 Temmuz 2022 Twitter çöktü mü, twitler neden yüklenmiyor ve sorun ne? Twitter yeniden yüklemeyi dene hatası ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü, neden yüklenmiyor? soruları Twitter'da yaşanan erişim sorununun ardından gündeme geldi. En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen Twitter'da son saatlerde 'yeniden yüklemeyi dene hatası' yaşandığı belirtiliyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇÖKTÜ?

Gelen son dakika bilgisine göre Twitter'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullancısı bulunan Twitter'a giren kullanıcılar 'yeniden yüklemeyi dene hatası' ile karşılaşıyor.

TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'a saat 15:00'dan itibaren erişim sağlanamıyor. Sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılamzken sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

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