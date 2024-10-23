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        Haberler Bilgi Son Dakika! Twitter X çöktü mü? 23 Ekim 2024 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?

        Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyor. X'in açılmadığını twitlerin görüntülemediğini dile getiren sosyal medya kullancıları konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:04
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        Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetlililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 23 Ekim 2024 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...

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        TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 23 EKİM?

        Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

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        X NE ZAMAN DÜZELECEK?

        X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

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