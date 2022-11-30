Üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 3.9 büyüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Son dakika: Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
ABONE OL

Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde beklentilere paralel bir şekilde yüzde 3.9 büyüdü. Önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.1 daraldı. Böylece 9 çeyrek sonra ilk çeyreklik daralma yaşandı. İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 7.6'lık büyüme kaydetmişti. Büyümedeki yavaşlamada inşaat sektöründe yaşanan yıllık yüzde 14.1'lik daralma etkili oldu. Hanehalklarının tüketim harcamaları söz konusu dönemde yüzde 19.9 artarken, sanayideki yıllık büyüme yüzde 0.3'te kaldı

Son dakika: Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
Üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 3.9 büyüdü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

TÜİK, 3. çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 3.9 büyüdü.

Beklenti büyümenin yüzde 3.9 gelmesi yönündeydi.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüme kaydetmişti.

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.1 daraldı.

İNŞAATTA DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21.6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13.9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7.6, hizmet faaliyetleri yüzde 6.9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1.1 ve sanayi yüzde 0.3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14.1 azaldı.

MAAŞ ÖDEMELERİNİN PAYI AZALDI

Maaş ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29.5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26.3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54.8 oldu.

TÜKETİM HARCAMALARINDA YÜKSELİŞ

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19.9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8.5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1.3 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.6, ithalatı ise yüzde 12.2 yükseldi.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120.5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar Powell'ın konuşmasına odaklandı
PARA Küresel piyasalar Powell'ın konuşmasına odaklandı
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Avrupa Merkez Bankası faiz artırımını sürdürecek
PARA Avrupa Merkez Bankası faiz artırımını sürdürecek
Piyasalarda gün sonu
PARA Piyasalarda gün sonu
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
PARA Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Müşteri tercihlerine saygılı olmak gerekir
PARA "Müşteri tercihlerine saygılı olmak gerekir"
Yemen hükümeti, Arap Para Fonu ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
PARA Yemen hükümeti, Arap Para Fonu ile 1 milyar dolarlık ...
Darphane'den 1 TL açıklaması
PARA Darphane'den 1 TL açıklaması
Katar'dan 10 milyar dolar geliyor
PARA Katar'dan 10 milyar dolar geliyor
Garanti BBVA'ya 400 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
PARA Garanti BBVA'ya 400 milyon dolarlık sendikasyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.