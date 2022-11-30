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Üçüncü çeyrekte ekonomi yüzde 3.9 büyüdü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TÜİK, 3. çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 3.9 büyüdü.

Beklenti büyümenin yüzde 3.9 gelmesi yönündeydi.

Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüme kaydetmişti.

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.1 daraldı.

İNŞAATTA DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21.6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13.9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12.6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7.6, hizmet faaliyetleri yüzde 6.9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4.9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4.1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1.1 ve sanayi yüzde 0.3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14.1 azaldı.

MAAŞ ÖDEMELERİNİN PAYI AZALDI

Maaş ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 29.5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 26.3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54.8 oldu.

TÜKETİM HARCAMALARINDA YÜKSELİŞ

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19.9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 8.5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1.3 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.6, ithalatı ise yüzde 12.2 yükseldi.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 120.5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.