Zelenskiy'den Putin'e görüşme daveti! 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika haberlerine göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Karadeniz'de artan gerilim üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istedi. Rus lider Putin'in Zelenskiy'e henüz cevap vermediği ifade edildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Donbas’a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine Peskov, “Elbette, hiç kimse savaşa doğru ilerlemiyor ve hiç kimse böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’da bir iç savaş olasılığını da hiç kimsenin kabul etmediğini ancak Rusya’nın Ukrayna’nın güney doğusundaki Rusça konuşanların kaderine kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

Donbas'taki krizin çözümüne ilişkin Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan Normandiya formatında bir liderler zirvesi hazırlamak için siyasi danışmanların çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Peskov, krizin çözümüne yönelik 2015’te imzalanan Minsk Anlaşması’nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

ABD'DEN SERT TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "saldırgan ya da pervasız" bir şekilde hareket etmesi halinde bunun bedeli ve sonucu olacağı uyarısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle "gerçek endişeleri" olduğunun altını çizen Blinken, "Ukrayna sınırında, Rusya'nın ilk işgal yaptığı zaman olan 2014'ten bu yana görülen en fazla asker yığınağı var. Bu nedenle de Avrupa'daki ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın temas ve iş birliği halindeyiz." dedi.

Blinken, "Başkan Joe Biden bu konuda net. Rusya, pervasız ya da saldırgan bir şekilde hareket ederse bunun bedeli ve sonucu olur." ifadesini kullandı.