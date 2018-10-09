Çernigov ilinin İçnya ilçesinde 682 hektar alan üzerinde kurulu olan 6 numaralı cephanelikte, gece saat 3.40'da patlama oldu. Patlamanın ardından cephaneliğin 20 kilometre çevresindeki hava sahası uçuşlara kapatılırken, bölgedeki kara ve demiryolu hatlarında ulaşım da durduruldu.

Patlamanın hemen ardından, bölgede yaşayan 10 binden fazla insan, tahliye edildi. Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bölgeye giderek incelemeler yaptıkları bildiriliyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, başkent Kiev’e 170 kilometre uzaklıktaki İçnya şehrindeki patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 no'lu cephanedeki ilk patlamanın gece yarısı 03.30’da meydana geldiği belirtildi. Patlamaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, cephanedeki yangını kontrol altına almak için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

İçnya şehri ve civardaki yerleşim birimlerinden yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çernigov'un, olağanüstü hal bölgesi olduğunu belirterek, ekiplerin bölgede çalıştığını, kendisinin de buraya gideceğini bildirdi.

Ülkenin en büyük cephanelerinin bulunduğu Harkov ve Vinnitsa'da da geçen yıl patlamalar meydana gelmiş, binlerce ton silah yok olmuştu.

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