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Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar ne zaman bitecek?
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Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar ne zaman bitecek? Ukraynalı yetkiliden açıklama!

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestovich, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmaların 2-3 hafta içinde bitebileceğini söyledi.

Son dakika: Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar ne zaman bitecek?
Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar ne zaman bitecek?
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Reuters

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovych, Ukrayna ve Rusya arasındaki aktif çatışmaların 2-3 hafta içinde bitebileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestovych, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 27. gününde yeni açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın en önemli önceliğinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'i almak olduğunu, bunu yapmaya çalışmanın "intihar" olduğunun altını çizdi.

Arestovych, Ukrayna ve Rusya arasındaki aktif çatışmaların 2-3 hafta içinde bitebileceğini belirtti.

Arestovich, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 20. gününde "Rusya'nın saldırmak için kaynakları tükendiğinde savaş mayıs ayında sonlanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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