Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK),Bakanlığın "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kanal İstanbul'un etüt proje işlerini tamamladıklarını bildiren Turhan, "Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini açık ve örtülü bir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak alternatif ve ikinci bir kapı ve su yolu açılmış olacak. ÇED Raporu’nun onaylanmasını bekliyoruz. Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasını müteakip ihale ilanına çıkacağız." diye konuştu.

Turhan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerini de tamamladıklarına değinerek, bu projeyle İstanbul Boğazı'nı 3. defa denizin altından geçmeyi planladıklarını kaydetti.

SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI

Bakan Turhan, Ankara-Sincan arası demir yolu sinyalizasyon çalışmalarının şubat sonunda, Ankara-Kayaş arasının ise mart sonunda tamamlanacağını söyledi.