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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
30 BİN 53 PERSONEL GÖREV ALDI
Çalışmayla kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amaçlandı. Uygulamada, 7 bin 327 ekipte 30 bin 53 personel görevlendirildi. Ekiplerce daha önceden belirlenen 6 bin 688 ikamette arama gerçekleştirildi.
YAKALANANLARIN 1214'Ü HÜKÜMLÜ
Operasyonlar kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 725, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 346, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 111, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 26, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 6 kişi olmak üzere; bin 214’ü hükümlü, bin 398’i yakalama emri ile aranan, toplam 2 bin 612 kişi adli mercilere sevk edildi.
FETÖ'DEN ARANANLAR DA VAR
Yakalananlardan 36'sının adam öldürme, 294'ünün hırsızlık, 351'inin yaralama, 62'sinin istismar, 49'unun yağma, 90'ının dolandırıcılık, 86'sının uyuşturucu satışı, 7'sinin de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi.
İkametlerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 123 mermi ve 217 gram esrar ele geçirildi.
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