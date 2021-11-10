Ülke genelinde 8 bin metruk bina denetlendi 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla ülke genelinde 9 Kasım tarihinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı 8 bin 703 noktada gerçekleşen uygulamada; 56 bin 505 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 230 dedektör köpek görev aldı.

Uygulama; metruk binalar, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergâhları, alışveriş merkezleri (AVM) ile eğlence ve etkinlik yapılan fuar, kutlama alanları gibi yerlerde gerçekleştirildi.

8 BİN 68 METRUK BİNA DENETLENDİ

Uygulamada, 8 bin 68 metruk bina ve 6 bin 725 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 68 umuma açık yer ile ilköğretim ve lise çevrelerinde tel dal sigara satışı yapılabilecek yerler denetlendi.

Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1.111 kişi yakalanırken, hakkında kayıp ihbarı olan 7’si çocuk 21 kişi bulundu. 489 kişiye adli/idari işlem uygulandı, 579 kişi gözaltına alındı. 46 umuma açık yerine ise işlem uyguladı.

TEK DAL SİGARA SATIŞI YAPAN 33 İŞ YERİNE İŞLEM YAPILDI

Denetimlerde ayrıca çocuklarımızı ve gençlerimizin korunması amacıyla ilköğretim ve lise çevrelerinde gerçekleşen denetimlerde; 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’a aykırı hareket eden 33 iş yerine, tek dal sigara satışından dolayı işlem yapıldı.

816 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Türkiye Güven Huzur Uygulamasında; 178 bin 515 araç kontrol edildi. Kontrollerde 7 bin 215 araca işlem yapıldı, 816 araç trafikten men edildi, 264 aranan araç tespit edildi.

Uygulamalarda; ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 1.120 paket kaçak sigara, 171.160 adet makaron, 130.668 kg kaçak tütün, 199 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca 329 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.