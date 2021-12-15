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Uludağ yolu kapandı! Kar 35 cm

Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 cm'e ulaştığı yolda jandarma ekipleri yolda kalan araçlara müdahale ediyor

Son dakika: Uludağ yolu kapandı! Kar 35 cm
Uludağ yolu kapandı! Kar 35 cm
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İHA

Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu kapandı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Yolların açılması için kar küreme araçları sevk edildi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken yollar kapandı. Dağ yolunda kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 15'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karayolları 143. Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi kapanan yolların açılması için dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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