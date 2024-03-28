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        Haberler Dünya Son dakika: Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'İsrail' kararı

        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'İsrail' kararı

        Uluslararası Adalet Divanı yargıçları oybirliğiyle İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere gecikmeksizin temel gıda tedarikini sağlamak üzere gerekli ve etkili tüm adımları atmasına hükmetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:46
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        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'İsrail' kararı
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        Uluslararası Adalet Divanı, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi kapsamında insani yardımları engellememek dahil Gazze'deki Filistinlilerin tüm haklarını ihlal etmemesi gerektiğine hükmetti.

        Mahkeme, Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşullarının kötüleştiğini, kıtlık ve açlığın yayıldığını belirtti.

        Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in, Gazze’de ihtiyaç duyulan insani yardımların engelsiz şekilde sağlanması için gerekli ve etkili tüm tedbirleri gecikmeksizin almasına hükmetti.

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