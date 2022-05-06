Ümit Özdağ'a AK Parti ve MHP'den tepki 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün "Sessiz istila" filmi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu açıklamasında, "Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız" diyerek Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a yüklenmişti.

Özdağ ise sosyal medyadan, "Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum! O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros'un çocuğu. Saat 11:00'de. Erkeksen orada bekle” karşılığını vermişti.

ÖZDAĞ'DAN MECLİS ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Ümit Özdağ bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Polislerin engellediği Özdağ TBMM önünde bir açıklama yaptı. Özdağ şunları söyledi:

"Burası dünyanın lunaparkı değil. Her ipini koparan gelemez. Biz 8 milyon insan tarihin en büyük geri dönüş projesiyle geriye yollayacağız diyoruz. Bu hem sarı muhalefetin hem de sarayın dengesini bozdu.

Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bana ziyarete gelen bir polis memur bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim, bunu teyit ettim. Zafer Partisi üzerinden karışıklık çıkarıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Tuzağa düşmeyiz. Dün Soylu'nun bana ve aileme yaptığı hakaret, bu operasyonun işaret fişeğidir. Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyup buraya geleceğimi söyledim. Soylu, korkma. Ben Ofluların cesur olduğunu bilirim, sen Oflu musun koflu musun? Ben tek başıma geliyorum, bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Yemek yediğim restoranlardan vize kartı ödemelerini toplatmadın mı? Bu görevin bittiği zaman tutuklanacaksın, farkındasın. Hadi, el mi yaman bey mi yaman. Bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu tüm dünya gördü."

Yaşanan gelişmelerin ardından bugün siyasilerden art arda Ümit Özdağ'a tepkiler geldi.

AP PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZA DÖNÜK GERİLİM POLİTİKALARI PROVOKASYONDUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra da geçit vermeyecektir" dedi.

AK Parti'li Çelik Twitter'daki hesabından Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na yürümek istemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Çelik, yakın bölgede yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza attığını belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ettiğini kaydederek, "Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken, Türkiye´yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provokatif çabalar kötü niyetlidir. Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. AK Parti, bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra da geçit vermeyecektir. Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa'nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır. Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. AK Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: PİS BİR KUMPAS

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, İçişleri Bakanlığı'na gitmek isteyen ancak polis tarafından engellenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE MEYDAN OKUMAKTIR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’miz maksadı bulanık, meşrebi buruşuk, meselesi bunalım çıkarmak olan müflis odaklar eliyle karanlık bir ortama sürüklenmek, kavga ve kargaşa iklimine sokulmak istenmektedir. Kaldı ki dış tazyik ve telkinlerin refakatiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okunmaktadır.

Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.

Türk milleti gelişmeleri kaygıyla takip etmektedir. Nereye ve hangi çevrelere hizmetkarlık yaptıkları sır olmayan menfur zihniyetlerin siyasi kamuflaja bürünerek sokak üslubuna heveslenmeleri, bu vesileyle toplum huzurunu zehirleme teşebbüsleri çok ciddi bir tehdittir.

Şu hususu herkes bilmelidir: Türkiye’nin terörle mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla ve kahramanca icra ettiği bir dönemde milli güvenliğimizi müdafaa, milli bekamızı muhafaza eden kurum ve kuruluşların iğrenç polemiklerin içine çekilmesi alçak bir komplodur.

"BİZ HERKESİN EDERİNİ DE, GİDERİNİ DE, CİĞERİNİ DE İYİ BİLİRİZ"

Türkiye’nin terör kamburundan kurtulması için insanüstü bir çaba sarf eden devlet ve siyaset adamlarımızı, tıpkı terör örgütlerinin ağzıyla hedef tahtasına koyanlar tarih huzurunda büyük bir vebalin altındadır. Hiç kimse terbiyesizlik yapmasın, herkes sınırını ve yerini bilsin.

Başta İçişleri Bakanımız olmak üzere terörle mücadeleyi inançla, imanla ve iradeyle yürüten kim varsa milletimizin desteği sonuna kadar arkalarındadır. Bu saygın isimlere kim ya da kimler hakarete yeltenmişse hepsini birden şiddetle kınadığımız ve kınayacağımız tartışmasızdır.

İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir. Türk milleti Soylu duruşu da bilmekte, lekeli ve gölgeli müfterileri de görmektedir.

Biz herkesin ederini de, giderini de, ciğerini de iyi biliriz. Sudan sebeplerle, fuzuli polemiklerle, sipariş gayelerle Türk devletine cephe açıp terör örgütlerinin ümidi olanlara bu aziz vatanı heba ve heder ettirmeyiz."

BAKAN NEBATİ'DEN SOYLU'YA ZİYARET

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Nebati sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 6, 2022

Ziyaretin ardından Bakan Soylu da, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati Beyefendiye, Bakanlığımızı ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kıymetli yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum" paylaşımında bulundu.