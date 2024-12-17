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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ümraniye’de vakaya giden ambulans şoförüne saldırı kamerada | Son dakika haberleri

        Ümraniye’de vakaya giden ambulans şoförüne saldırı kamerada

        İstanbul Ümraniye'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hasta almaya giden ambulansın önünü keserek şoförü darp etmeye çalıştı. Vatandaşların uzaklaştırdığı saldırgan sürücü aranıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:01
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        Ambulans şoförüne darp girişimi! Aranıyor
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        Ümraniye’de bir şahıs, vakaya giden ambulansın şoförüne saldırdı. Ambulansın önünü keserek yumruklayan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, vakaya müdahale etmek için olay yerine giden ambulansın şoförüne saldırdı. Ambulans şoförünün üzerine yürüyen ve darp etmeye çalışan şahıs, sağlık çalışanı ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

        YUMRUKLADIĞI AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ

        Ambulans aracını yumruklayan öfkeli şahıs, ambulansın önüne duba koyarak yolunu kesti. Diğer vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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