Ümraniye’de bir şahıs, vakaya giden ambulansın şoförüne saldırdı. Ambulansın önünü keserek yumruklayan şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, vakaya müdahale etmek için olay yerine giden ambulansın şoförüne saldırdı. Ambulans şoförünün üzerine yürüyen ve darp etmeye çalışan şahıs, sağlık çalışanı ve çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.