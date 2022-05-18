Üniversite hayali vardı! Büyük acı! 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi´nde, ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı (25), dün 4 katlı apartmanın 3´üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı.

7 METREDEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre dengesini kaybeden Kırlı, 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı´nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Fatih Mahallesi'ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camii'nde bugün Zeynep Kırlı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Levent Kırlı ile Zeynep'in çok sayıda yakını katıldı.

ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANIYORDU

Zeynep Kırlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Zeynep Kırlı'nın lise mezunu olduğu, bu yıl hayali olan üniversitede okumak amacıyla sınavlara girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.