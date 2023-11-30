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        Haberler Gündem Son dakika: Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı! Kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile reklam yüzü Ece Pulaş tutuklandı - Güncel haberler

        İstanbul merkezli 9 ilde forex dolandırıcılarına operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da dün forex dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda detaylar ortaya çıktı. 25 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada aralarında bir kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da olduğu 11 kişi tutuklandı. Ekonomi yorumcusu olarak bilinen Ece Pulaş'ın şirketin tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:14
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        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
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        İstanbul merkezli 9 ilde 'forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi.

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex dolandırıcılığı ile ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında; şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 5 ay süren takip neticesinde 30 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkez olmak üzere, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya´da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 şüpheliden 25´i yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

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        HULL CITY'E SPONSOR OLACAKLARDI

        Öte yandan şüpheliler ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre; şüpheliler forex için paravan şirketler kurdu, bu firmaların televizyon ve sosyal medyada reklamları yapıldı. Yavuz Usta´ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlendi. Pulaş sık sık sosyal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştı. Ayrıca Usta ve Pulaş´ın son dönemde Acun Ilıcalı´nın sahip olduğu Hull City´e sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

        MAĞDURLARIN İKİ KERE DOLANDIRILDIĞI İDDİASI

        İddiaya göre; mağdurlar para yatırdıktan sonra firmanın paneli üzerinden para hareketlerini takip ediyordu. Firmanın uyguladığı bir yazılımla, kaldıraçlı forex hareketleri manipüle ediyordu. Yatırımcıların paraları sıfırlanıp, tekrar para yatırımı yapmaları isteniyordu. Yüksek paralar alınıyor ve kişiler bir kez daha dolandırılıyordu.

        ECE PULAŞ DA TUTUKLANDI

        Operasyon kapsamında sosyal medyada kripto para uzmanı olarak paylaşımlar yapan aynı zamanda firmanın sahibi olan Yavuz Usta ve ekonomi yorumcusu ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden forex firması sahibi de olan Yavuz Usta ve Ece Pulaş´ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Dört kişi ise serbest kaldı.

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