Türk sinema ve dizi oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
İLK FİLMİNİ 53 SENE ÖNCE ÇEKTİ
İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkıya vb. yardımcı rollerde oynadı.. Yıldızoğlu 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Yıldızoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırmıştı.
YORUMLAR