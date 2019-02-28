CSI, The 4400, Invasion, The Mentalist gibi popüler dizilerde oynayan ünlü oyuncu Lisa Sheridan 44 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümünü menajeri Mitch Clem doğruladı.

Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok seviyorduk ve ölümü ile yıkıldık. Lisa, Pazartesi sabah New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında rapor bekliyoruz" dedi.

Menajeri, ünlü oyuncunun intihar ettiği yönündeki haberlere ise, "Ailesi bunun bir intihar olmadığını açıkça doğruladı. Rapor çıkmadan ortaya atılan bu haberler tamamen yalan" dedi.