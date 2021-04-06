Ürdün'de Prens Hamza davasına yayın yasağı! 0:00 / 0:00

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Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, Prens Hamza ve aynı suçu işlemekle suçlanan 20 kişiyle ilgili soruşturmaların gizliliğini korumak için yayın yasağı getirildiğini belirtti.

Aksine bir karar verilinceye kadar yayın yasağının geçerli olacağını aktaran Abdellat, yasağın görsel-işitsel medya ve sosyal medya sitelerinde konuya ilişkin her türlü fotoğraf ve görüntünün yayın ve dolaşımını kapsadığını, ayrıca cezai yaptırımı olduğunu kaydetti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti. Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti. Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.