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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Üvey ağabey dehşeti! İğrenç olay hastanede ortaya çıktı - Haberler
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Son dakika haberler... Üvey ağabeyinin istismarına uğradı, evde doğuma zorlandı

Zonguldak'ta dehşete düşüren bir istismar olayı meydana geldi. Kentte, ağabeyi G.K.'nın (28) cinsel istismarına uğrayan S.K. (17) hamile kaldı. Olay, anne H.K.'nın ilk evliliğinden olan oğlu G.K. ile birlikte evde doğum yaptırdığı S.K.'nın kanaması durmayınca kaldırıldığı hastanede ortaya çıktı. Duruşmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.K., iki ağabeyinin de kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu anlatarak, "Evde sancım tutunca G.K. makasla karnımı kesmeye çalıştı" dedi

Son dakika: Üvey ağabey dehşeti! İğrenç olay hastanede ortaya çıktı - Haberler
Üvey ağabey dehşeti! İğrenç olay hastanede ortaya çıktı
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DHA

Kilimli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan S.K., geçen yıl 24 Şubat'ta evde yaptırılan doğum sonrası kanaması durmayınca annesi H.K. ve ağabeyi G.K. tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, burada doğum yapan S.K., polise verdiği ifadesinde başından geçenleri anlattı. İfadesinde annelerinin bir, babalarının ise ayrı olduğu ağabeyi S.K.'nin kendisine evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen S.K., annesinin durumu öğrendiğinde üzüldüğünü ve ağladığını söyledi.

S.K.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda ise ruhsal yönden kendini savunamayacak durumda olduğu ve mevcut zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılabileceği, ancak vereceği ifadelere ana hatları ve kuvvetli delillerle desteklendiği takdirde itibar edilebileceği belirtildi. Alınan DNA raporunda ise bebeğin S.K. isimli ağabeyinden değil, diğer ağabeyi G.K.'den olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan G.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamenin ardından tutuklu sanık G.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, tutuksuz sanık S.K. hakkında ise 23 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne H.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. S.K. ise doğumun ardından bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

YAŞADIĞI İSTİSMARI PEDEGOG EŞLİĞİNDE ANLATTI

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanık G.K., tutuksuz sanıklar S.K. ve anne H.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. S.K. ise pedagog eşliğinde özel odadan kamera sistemiyle davaya katıldı. Pedagogun sorularını cevaplayarak ifadesi alınan S.K., 'Neden burada olduğunu biliyor musun?' sorusuna, 'Ağabeylerimin yaptığı şeyler için' diye cevap verdi. Ağabeyleri S.K. ve G.K.'nın değişik tarihlerde cinsel istismarına maruz kaldığını anlatan S.K., "Evde kardeşlerim varken annem markete gittiğinde G.K. kapıyı çaldı. Açmayınca camdan atladı, içeri girdi. Biz G.K. ile yatak odasında kaldık. Uygunsuz yerlerimi ellemesine izin vermeyince bana bağırdı. Üstümü çıkardı. Ben yapma dedim. Bunu her gün yapıyordu. Cinsel istismarda bulundu. Anneme G.K.'nın bir şey yaptığını söylemedim. Kardeşim S.'ye söyledim. Sonra benim midem bulandı. Makasla bebeğimi almak için G.K. karnımı kesmek istedi. Bunu doğum sancısı olunca yaptı. Hamile olduğumu bir tek babam bilmiyordu." dedi.

S.K., diğer ağabeyi S.K.'nin da G.K.'nin yaptığı şeylerin aynısını yaptığını ifade etti. Mahkeme başkanının diğer ifadeleriyle duruşmadaki ifadeleri arasındaki çelişkiyi sorduğu S.K., "Ağabeylerimden korktuğum için ifadelerim öyle oldu" diye konuştu.

HAKİM: O ZAMAN ÇOCUK NASIL SENDEN OLDU?

Tutuklu sanık G.K. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Böyle bir şey olmadı kesinlikle. Ben burada değildim o tarihte" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının, "O zaman çocuk senden nasıl oldu?" sorusunu cevaplayan G.K., "Ben geldiğimde mağdur 7 aylık hamileydi. Ben böyle bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuksuz sanık S.K. de, "Ben böyle bir şey yapmadım kesinlikle. Ben evlerine de gitmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu. Anne H.K. ise kızının beyanlarına bir diyeceği olmadığını ifade ederek, "Kızımı ilk istismar eden sanık S.K.'dir" şeklinde konuştu.

Duruşma, sanıklardan G.K.'nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için ertelendi.

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