Uygulamadan kaçtı, ortalığı birbirine kattı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, geçen cuma günü saat 19.05 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 KF 3612 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre alkollü şekilde direksiyon başındayken uygulama yapan polis noktasına takıldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen sürücü yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı.

YAYALAR KIL PAYI KURTULDU

Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, Dolmabahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'HERKESE ÇARPA ÇARPA GİTTİ'

Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, "Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı" diye konuştu.

Sürücünün çarptığı otomobil ve motosiklet sahipleri şikâyetçi olmak için polis merkezine gitti. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.