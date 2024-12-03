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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Uyuşturucu operasyonu: 3 haftada 2 bin 248 gözaltı

        Uyuşturucu operasyonu: 3 haftada 2 bin 248 gözaltı

        Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 haftada düzenlenen NARKOÇELİK operasyonlarında; 2 ton 12 kg uyuşturucu madde, 890 bin hap ele geçirildi. 2 bin 248 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 08:20 Güncelleme: 03.12.2024 - 08:57
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        Uyuşturucu operasyonu: 3 haftada 2 bin 248 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında; 2 ton 12 kilogram uyuşturucu maddenin ve 890 bin 35 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya aynı zamanda zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında; 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Konya, Samsun, İstanbul, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, Eskişehir, Hatay, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Mardin, Sakarya, Trabzon, Şırnak, Çorum, Karaman, Zonguldak, Elazığ, Kütahya, Osmaniye, Muğla, Ağrı, Yalova, Van, Aksaray, Aydın, Amasya, Düzce, Kırklareli, Kilis, Karabük, Adıyaman, Bartın, Isparta, Batman, Erzurum, Bolu, Kastamonu, Çanakkale, Kırşehir, Kahramanmaraş, Edirne, Uşak, Ordu, Afyonkarahisar, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Giresun, Kırıkkale, Muş, Nevşehir, Erzincan, Iğdır, Niğde, Siirt, Sivas, Burdur, Tokat, Bilecik, Rize, Yozgat, Ardahan, Hakkari ve Kars olmak üzere 76 ilde Narkoçelik operasyonları düzenlendi."

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