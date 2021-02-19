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HaberlerGündem3. SayfaBaşı taşla ezilmişti... Son dakika: Vahşetin altından yasak aşk çıktı
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Vahşetten yasak aşk çıktı! Kadının kocası ve ağabeyi

Gaziantep'te, kayıp olarak aranırken ormanlık alanda başı taşla ezilmiş cansız bedeni bulunan iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin'in (33) yasak ilişki kurbanı olduğu ortaya çıktı. Vahşice öldürülen Oğultekin'in, ilişkisi olduğu S.Ö. isimli kadının eşi A.Ö. ve yakınları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 6 kişiden cinayeti itiraf eden A.Ö. ile onun ağabeyi H.Ö. tutuklandı

Başı taşla ezilmişti... Son dakika: Vahşetin altından yasak aşk çıktı
Vahşetten yasak aşk çıktı!
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DHA

Gaziantep'te 11 Şubat günü çıktığı evine dönmeyince yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu iş makinesi operatörü Mesut Oğultekin (33),16 Şubat günü ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Oğultekin'in dövüldükten sonra başının taşla ezildiği belirlendi. Oğultekin'in cenazesi otopsisinin ardından defnedilirken, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulu olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri cinayete ilişkin soruşturma başlattı.

SON TELEFON YASAK AŞKININ EŞİNDEN

JASAT timleri, öldürülen Oğultekin'in yakınları ve çalışma arkadaşları ile cansız bedenin bulunduğu bölgedeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Onlarca kişiyle görüşen ekipler, Oğultekin'in evli olan S.Ö. ile ilişkisi bulunduğunu saptadı. Çalışmalarını bu yöne kaydıran jandarma, Oğultekin'in kaybolmadan önce son olarak S.Ö.'nün eşi A.Ö. ile görüştüğünü saptadı.

TELEFON SİNYALİ İTİRAF ETTİRDİ

Bunun üzerine gözaltına alınan A.Ö., cinayete kurban giden Mesut Oğultekin ile arkadaş olduklarını ve öldürülmesiyle ilgisi bulunmadığını ifade etti. Ancak yapılan detaylı araştırmada A.Ö.'nün, Oğultekin'in cansız bedeninin bulunduğu ormanlık alanda 11 Şubat gecesi telefon sinyali tespit edildi. Bu saptama sonrası A.Ö. suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. A.Ö., eşi ile ilişkisi olduğunu öğrenince akrabaları ile birlikte Mesut Oğultekin'i görüşmek üzere ormanlık alana çağırdıklarını ve burada yaşanan tartışmanın ardından öldürdüklerini söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

A.Ö.'nün itirafının ardından ağabeyi H.Ö. ve eşi S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve ağabeyi H.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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