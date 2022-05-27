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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Vahşi cinayet! Karısını boğarak öldürdü
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Düzce'de kadın cinayeti! Kocası tarafından boğularak öldürüldü

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine korkunç bir olay daha eklendi. Düzce’de meydana gelen olayda bir kişi 25 yıllık karısını boğarak öldürdü. Eşini öldüren cani koca, polis ekipleri tarafından yakalandı

Son dakika: Vahşi cinayet! Karısını boğarak öldürdü
Vahşi cinayet! Karısını boğarak öldürdü
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İHA

Son dakika haberine göre Düzce'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın kocası tarafından öldürüldü.

İHA'da yer alan habere göre olayda Ali Ş. (65) isimli cani koca, eşi Nevriye Ş. (54) ile tartışmaya başladı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Tartışmanın büyümesiyle Ali Ş., 25 yıllık karısını boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Ali Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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