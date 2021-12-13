Vahşi cinayet! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan M.M. (66), eşi H.M. (62) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine M.M. yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.M, eşini tabancayla vurduğunu söyleyerek teslim oldu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde H.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından H.M'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.