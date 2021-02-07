AA

Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı merak ediliyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 89 kişinin tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e ulaştı. İşte son dakika coronavirüs haberleri...

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

7 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine değinerek, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazılı açıklama yaparak, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelinen nokta, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve mutasyonla ilgili alınması gereken önlemler" konusunda TBMM'de genel görüşme açılmasını istediğini bildirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, AA'ya yaptığı açıklamada, "Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir." dedi.

Kocaeli, Adana, Eskişehir, Adıyaman, Antalya, Samsun, Sakarya ve Edirne'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 490 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif rapor edildiği açıklandı.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, 106 milyon 3 bin 585'e yükseldi.

ABD, 27 milyon 407 bin 324 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 815 bin 222 ile Hindistan, 9 milyon 449 bin 88 ile Brezilya, 3 milyon 951 bin 233 ile Rusya, 3 milyon 911 bin 573 ile İngiltere, 3 milyon 296 bin 747 ile Fransa, 2 milyon 971 bin 914 ile İspanya, 2 milyon 611 bin 659 ile İtalya, 2 milyon 516 bin 889 ile Türkiye, 2 milyon 276 bin 371 ile Almanya, 2 milyon 142 bin 660 ile Kolombiya, 1 milyon 970 bin 9 ile Arjantin, 1 milyon 912 bin 871 ile Meksika, 1 milyon 545 bin 530 ile Polonya, 1 milyon 470 bin 516 ile Güney Afrika, 1 milyon 459 bin 370 ile İran, 1 milyon 241 bin 479 ile Ukrayna, 1 milyon 173 bin 45 ile Peru, 1 milyon 147 bin 10 ile Endonezya ve 1 milyon 30 bin 112 ile Çekya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 311 bin 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 milyon 642 bin 997 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 904 bin 667 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.