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Son dakika haberler... En çok vaka görülen iller arasındaki Rize'de 'çay sohbetleri' yasaklandı

Sağlık Bakanlığı’nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 5’inci sırada yer alan Rize’de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere yeni ilaveler getirildi. Buna göre, kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı. Yasağın ilk gününde ise parklarda yan yana oturanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü

SON DAKİKA! Vaka sayılarının arttığı Rize'de çay sohbetleri yasaklandı - Haberler
Vakaların patladığı ilde çay sohbetleri yasaklandı!
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DHA

Rize Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle daha önce alınan kararlara ilave yeni tedbirler getirdi, denetimlerin sıklaştırılması yönünde karar aldı.

DHA'nın haberine göre, Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanan kurulun aldığı kararlar şöyle; HES kodu uygulamasına hassasiyetle devam edilecek. Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak. Market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak.

Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek. İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.

Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebilecek. Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıklardan kaçınılması ve denetimlerin artırılması, muhtarların, apartman-site yöneticilerinin yönetiminde bulunduğu alanda sorumlulukları olduğu bilerek bulundukları yerde pandemi kurallarına aykırı davranışlara müsaade etmemesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapacak.

SOSYAL MESAFE YİNE İHLAL EDİLDİ

Rize'de alınan yeni ek tedbirlerin ilk gününde parklarda sosyal mesafe kuralının ihlal edildi. Kentte parklarda oturanlar yan yana birbirleri ile sohbet ettikleri görüldü.

Parkta oturan Cemil Yalçın, Yanıma oturan olursa uzak oturması gerektiğini söylüyorum. Herkes dikkat etmeli kurallara uymalı. Karadeniz'de vakalar artıyor vatandaş üzerine düşen görevi yerine getirmeli dedi.

Doktora gitmek için köyden geldiğini söyleyen Fatma İpek, Mecbur bir yerde yemek yiyeceğiz o yüzden maskemizi çıkarmak zorunda kaldık. Zaten ben hasta oldum. Nasıl bir zorluk yaşandığını biliyorum o yüzden çok dikkatli ve tedbirli davranıyorum. Oturduğumuz banklarda çevrede kimse yok yemeğimi yiyip hemen kalkacağım diye konuştu.

Levent Metin ise Karadeniz'de artan vakaları görüyoruz. Tabii ki buradaki en büyük görev vatandaşa düşüyor. Müşteri yok canımız sıkılıyor, dükkan önüne çıkıyoruz. Komşu esnafla mesafeli şekilde sohbetimizi yapıyoruz. Bölgede vakaların artmasındaki en büyük sebep bence hafta sonu kısıtlamalarında köye çıkmamız şeklinde konuştu.

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