AA

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" dedi.

Üstünsalih 200 bin bireysel müşterinin 11 milyar liralık kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini bildirdi.

MOBİLE İLGİ ARTTI

Koronavirüs sürecinde müşterilerin VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandığını söyleyen Üstünsalih "Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15.3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı" bilgisini paylaştı.

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