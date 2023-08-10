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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! 57 ilin valisi değişti! İşte görev yeri değişen valiler

        Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 57 ilin valisi değişti!

        Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ilin valisi değişti. Alınan karar göre; İzmir Valisi Süleyman Elban, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun oldu. İşte görev yeri değişen valiler listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 01:19
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        Son dakika 57 ilin valisi değişti. Alınan karara göre 16 vali merkeze çekilirken, 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Atamalar Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Valiler Kararnamesi ile görev yeri değişen valiler...

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        57 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ!

        Resmi Gazate'de yayımlanan atama kararlarına göre; Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı.

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        GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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