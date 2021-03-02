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Son dakika haberler... İstanbul Valiliği'nden yeni kontrollü normalleşme sürecinde mesai saati düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık kuruluşları dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirdi

Son dakika: Valilik duyurdu! İstanbul'da mesai saati düzenlemesi - Haberler
Valilik duyurdu! İstanbul'da mesai saati düzenlemesi
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DHA

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı genelge doğrultusunda, İstanbul'da yeni kontrollü normalleşme sürecinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri açıklandı.

DHA'nın haberine göre açıklamada "Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'da başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına, Diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümlerinin saklı kalmasına, İlgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, kararın uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildi." denildi.

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