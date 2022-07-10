Edinilen bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.37'de gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedilirken kısa süreli bir panik yaşandı. Kandilli verilerine göre, Van'da gerçekleşen deprem, 5.0 derinlikte yaşandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Van'da gerçekleşen deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi de bilgi paylaştı. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyururken derinliğini 5.0 km olarak açıkladı. AFAD'dan edinilen bilgiye göre ise Van Tusba merkezli 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 8.20 olarak açıklandı.

DEPREMİN ARDINDAN ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşandı.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.