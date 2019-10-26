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HaberlerGündemSon dakika... Van'da terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi! - Haberler

Son dakika... Van'da terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi!

DHA

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ile el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcılar uzman ekiplerce imha edildi

PKK'ya darbe

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' adı verilen operasyonda, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 15 el bombası, 73 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. DHA'da yer alan habere göre patlayıcılar, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.

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