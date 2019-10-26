Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' adı verilen operasyonda, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 15 el bombası, 73 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. DHA'da yer alan habere göre patlayıcılar, uzman ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.
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