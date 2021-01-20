Kaza, Van-Erciş yolu üzerinde meydana geldi. Kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda 12 aracın bir birine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre, kaza ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gitti.
Polis, olası başka kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldıktan sonra kazaya karışan araçlar tek tek olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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