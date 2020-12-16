DHA

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, Mustafa T. ve Muhammed T.'ye ait kuruyemiş dükkanına gelerek veresiye alışveriş yapmak istedi.

DHA'nın haberine göre, Mustafa T. ve Muhammed T. durumu kabul etmeyince, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüphelilerden biri, dükkan sahiplerine bıçakla saldırdı.

Saldırı sonucu Mustafa T. kasığından, Muhammed T. ise sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.