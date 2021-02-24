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Vicdansız evlat! Kazada yaralanan annesini bırakıp kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, annesiyle birlikte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Yola savrulan anne ve sürücü yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazada yaralanan annesini olay yerinde bırakarak kaçtı. Annesi Emine Ü. ise, hastanede tedavi altına alındı

Böyle evlat olmaz oldun! Son dakika: Annesini yaralı halde bırakıp kaçtı
Vicdansız evlat! Yaralı annesini bırakıp kaçtı
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DHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kaza yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazada yaralanan annesini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara E-96 Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi.

ANNE TEK BAŞINA EKİPLERİ BEKLEDİ

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi Emine Ü. (45) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Emine Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Emine Ü.'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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