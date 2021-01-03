Virüsü hiçe saydılar: İngiltere'de korona partisi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere’nin başkenti Londra'da, bir grup genç koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hiçe sayıldığı bir parti düzenledi. Onlarca kişinin bir araya geldiği ev partisinde sosyal mesafe gözetilmediği ve maske takılmadığı dikkat çekti.

Londra’nın Kensington bölgesinde koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalara rağmen onlarca kişi bir araya gelerek parti düzenledi.

Partide kimsenin maske takmadığı ve fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmediği görüntülendi.

HASTANELER DOLU

En fazla vakanın görüldüğü yerlerden olan Londra ve etrafındaki bölgelerde koronavirüsün mutasyona uğramasının etkisiyle hastane kapasitelerinin dolma noktasına geldiği belirtildi.

ÜLKEDE SON DURUM

İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulundu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak 74 bin 570'e ulaştı.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 599 bin 789'a yükseldi.

Bir günde 420 bin 492 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 52 milyon 58 bin 247 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 23 bin 823 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1847'si yoğun bakımda bulunuyor.