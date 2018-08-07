Volkswagen önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, geçen seneye göre pazarı yüzde 28 daralan turbo dizel motora sahip binek araçlarının tamamının Avustralya satışını iptal etme kararı aldı.

Şirket, her ne kadar 11 milyon aracı etkileyen ve dizelin itibarını yerle bir eden 2015 yılındaki emisyon skandalının bu kararla ilgili olmadığını belirtse de Volkswagen grubu bugüne dek Audi, Skoda ve Porsche modelleri de dahil olmak üzere Avusturalya'da 100 bin aracını geri çağırmıştı. Ülkede dizele olan talep sürekli düşürüyor.

Passat modelinin dizel versiyonunu bu yıl satıştan kaldıran, Jetta serisini tamamen iptal eden Volkswagen, gelecek ay sadece benzinli motorla piyasaya çıkacak MY19 Golf ile birlikte Avustralya'da dizel satışını fiilen bitirmiş olacak.

Almanya merkezli grup geçen sene de dört kapılı CC coupe modeli yerine sadece benzinli motor opsiyonuna sahip Arteon'u koymuştu. Henüz Dieselgate skandalı ortaya çıkmadan da 2014 yılında Polo dizel versiyonunun satışını iptal etmişti.

Sedan modellerin yanı dizel SUV'lar için de radikal kararlar alındı. Standart 5 kapılı Tiguan'ın yanı sıra Passat Alltrack serisinin de dizel motorlusu satılmayacak.

Volkswagen'in dizel piyasasında sadece ticari araç segmentinde Amarok ve gelecek yıl piyasaya çıkaracağı Touareg büyük SUV ile varlığını sürdürecek.

MALİYETİ 2000 DOLAR ARTTI

VW grubunun Avustralya şefi Michael Bartsch, bu kararın nedeni olarak markanın küresel anlamda dizelden uzaklaşması ve elektrikli araçlara yapılan dev yatırımları gösterdi. Avrupa Birliği'nin WLTP testleri ve yaratılan karmaşanın da dizel üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Öte yandan uzmanlar, dizel araçlardaki maliyetin 2000 dolar arttığını, artık daha pahalıya alınabildiğini ve bakım masraflarının yükseldiğini ve dizelin avantajından faydalanmak için kilometrelerce yol yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Volkswagen, geçtiğimiz mayın ayında tüm dünyada 2 litre turbo dizel (TDI) motorlu arabalarda tespit ettiği bir sorun üzerine Passat, Jetta ve Golf modellerinin de aralarında bulunduğu bazı dizel modellerinin üretimini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

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