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Xinhua'da yer alan haberde araştırmaya göre, geçen yılın başında virüsten en fazla etkilenen kent olan Wuhan'daki düzeltilmiş Kovid-19 hastası oranı, sadece yüzde 6,9 olarak kaydedildi. Bu da, pandeminin yayılmasından sonra kent nüfusunun sadece küçük bir bölümünün enfekte olduğunu gösteriyor.

Makalenin baş yazarı ve Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Peking Union Tıp Fakültesi Başkanı Wang Chen, "Kovid-19 bulaşmış ve bağışıklık kazanmış nüfusun oranının değerlendirilmesi, pandeminin gelecekte yeniden ortaya çıkma olasılığını azaltmak için etkili önleme ve kontrol stratejilerinin belirlenmesi açısından hayati öneme sahip" dedi.

Wuhan'daki ilk uzun vadeli seroprevalans araştırması çerçevesinde, kentteki kapanmanın Nisan 2020'nin başlarında kaldırılması sonrasında, Kovid-19 antikorları 9.500'den fazla kent sakininde test edildi. Bunu takiben Haziran ayında ve Ekim-Aralık ayları arasında antikorların olup olmadığını incelemek üzere kan örneği testleri yapıldı.