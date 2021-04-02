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Son dakika: Whatsapp'ta para transferi dönemi başlıyor! Whatsapp para gönderme özelliği detayları

Uluslararası anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor. 2021 yılının ilk haftasından beri gerek gizlilik sözleşmesi değişikliği ile gerek yeni özellikleriyle adından sık sık söz ettiren Whatsapp bu sefer de para transferi dönemini başlatmasıyla gündeme geliyor. İşte Whatsapp para gönderme özelliği detayları

Son dakika: Whatsapp'ta para transferi dönemi başlıyor! Whatsapp para gönderme özelliği detayları

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıları arasında para transferi yapılabilmesinin önünü açan yeni özelliğini duyurdu. Gizlilik politikasında yaptığı değişiklikle uzun süre gündemden düşmeyen Whatsapp'ın yeni özelliği araştırılıyor. İşte Whatsapp para gönderme özelliği detayları

WHATSAPP'TA PARA TRANSFERİ DÖNEMİ

24 Ocak 2009 yılında Jan Koum tarafından Kaliforniya'da kurulan dijital mesajlaşma uygulaması Whatsapp kullanıcılarına ücretsiz anlık mesajlaşma ve sesli ve görüntülü görüşme imkânı sunuyor.

2014 yılı Şubat ayında Facebook tarafından satın alınan Whatsapp her geçen gün gelişirdiği yeni özelliklerle daha da büyüyor. Mark Zuckerberg'in tanıttığı Whatsapp'ta kullanıcılar arası para tranferi yapma özelliği 2018 yılında Hindfistan'da uygulanmaya başlamıştı. Whatsapp'ın para transeferi özelliği için Brezilya'dan da onay geldi.

Para transeferi özelliğinin bireysel kullanıcılar arasında ücretsiz olarak kullanılacağı ama işletme hesaplarından bir transfer ücreti talep edileceği söylenenler arasında.

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