Yabancılar onu görmeye geliyor! Adı: Muş 1071! 0:00 / 0:00

DHA

Türkiye'de, Çukurova ve Konya'dan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük ovasına sahip Muş'ta açan laleler, doğayı kırmızıya bürüdü. Doğal olarak yetişen ve kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler, karlı dağlarla güzel manzara oluşturdu.

'MUŞ 1071' İSMİYLE TESCİLLENDİ

DHA'da yer alan habere göre endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor.

TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

İtalya, Portekiz, Azerbaycan, Gürcistan ve Fas´tan Türkiye´ye gelen turistler de meşhur laleleri görebilmek için Muş´a uğruyor. Lalelerin kırmızıya bürüdüğü ovayı izleyen turistler, fotoğraf çektiriyor.

"5 ÜLKEDEN 20 ARKADAŞ LALELER İÇİN GELDİK"

5 ülkeden toplanıp laleler için Muş´a geldiklerini belirten Azerbaycanlı Jamila Futullazade, "Biz 5 ülkeden toplam 20 arkadaş meşhur laleleri görebilmek için Muş´a geldik. Lalelerin süslediği ovada çok güzel fotoğraflar çektik ve çok eğlendik. Laleler çok güzeldi. Buraya gelip laleleri görmek, her şeye değer" diye konuştu.

"BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK"

Laleleri görebilmek için Azerbaycan'dan Muş´a gelen Narmin Aliyeva ise "Kıpkırmızı ova ve karlı dağlar arasında bol bol fotoğraf da çektirerek bu anı ölümsüzleştirdik.

"SOSYAL MEDYADA PAYLAŞACAĞIZ"

Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Bunları hepimiz sosyal medyamızda paylaşacağız. Herkesi laleleri görmek için Muş´a davet ediyoruz" dedi.