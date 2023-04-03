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Yağış getiren sıcaklık dalgalanması!

Türkiye ilkbahar havasını yaşamaya başladı. Bu hafta sıcaklık dalgalanmalarının da etkisiyle yağışlar özellikle batı bölgelerde etkili olacak. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 5 Nisan Çarşamba beklenen yağışların ise Türkiye genelinde gök gürültülü ve yer yer şiddetli olacağını aktardı

Son dakika hava durumu: Yağış getiren sıcaklık dalgalanması! Bu hafta hava nasıl olacak?
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Türkiye'de hava ısınıp soğudukça t-shirt ile mont arasında gidip geliyoruz, batı ve güney kıyılarımız 25°C'ler gibi yaz havası hissediyor. İç ve Doğu bölgelerde de hafta sonu hava ısınmıştı fakat bu hafta, geçtiğimiz günlere göre 5-8°C derece daha soğuk geçecek.

Evet bir kez daha üşüyoruz özellikle çarşamba ve perşembe batı bölgelerde kış havası hissedeceğiz ama bu dalgalanmaların getirdiği yağışlar ile örneğin Bursa, olağanüstü kuraklıktan çıkmış durumda. Pek çok Anadolu kentinde de yağmurlar bereketli oluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan don hadisesi olmasaydı, 3 gece sıcaklıklar sıfırın altında kalmasaydı tadımız biraz yerine gelirdi.

Yağışlar henüz İstanbul'da ciddi bir aksaklığa yol açmadı, pazartesi akşamı yaklaşırken İstanbul-Körfez üzerinde halihazırdaki yağmur kesiliyor, Doğu Karadeniz kıyılarında zayıfça yağmaya devam edecek görünüyor.

Salı sabah saatlerinden itibaren ise son zamanların en kuvvetli gök gürültülü sağanakları kıyı Ege'den itibaren ülkemizde etkili olmaya başlayacak.

Salı tahmini saat 11:00 - 17:00 arasında Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale ve bu merkezlerin kıyı ilçeleri kuvvetli rüzgar, deniz üzerinde hortum, Fethiye çevresinde muhtemel dolu yağışı gibi hadiseler yaşayabilir. Dolu yağışı farklı noktalarda da görülebilir ama çoğunlukla risk Güney Ege-Batı Akdeniz arasında olacak.

(İzmir'de henüz iri taneli dolu yağışından endişe etmesine gerek yok ama Fethiye'de yağabilir.)

5 Nisan Çarşamba beklenen yağışlar Türkiye genelinde gök gürültülü, yer yer şiddetli olacak. Batı-Orta Karadeniz arasında su baskınları yaşayabilir Düzce-Kastamonu-Samsun arasında kuvvetli ve nispeten uzun süreli yağışlara hazırlık olalım.

Bunca rüzgar fırtınası, dolu-hortum riskleri ve uzun yağmurların arasında toprak ve su havzaları sık sık yağmurla buluşuyor. Son yılların en bereketli ilkbahar başlangıcını yaşıyoruz. Yağmurlar deprem bölgesinde hafta sonu yaklaşırken yeri ıslatacak, perşembe gününden itibaren 2-3 gün aralıklı yağışlara hazırlıklı olmakta fayda var.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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