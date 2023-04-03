Yağış getiren sıcaklık dalgalanması!

Türkiye'de hava ısınıp soğudukça t-shirt ile mont arasında gidip geliyoruz, batı ve güney kıyılarımız 25°C'ler gibi yaz havası hissediyor. İç ve Doğu bölgelerde de hafta sonu hava ısınmıştı fakat bu hafta, geçtiğimiz günlere göre 5-8°C derece daha soğuk geçecek.

Evet bir kez daha üşüyoruz özellikle çarşamba ve perşembe batı bölgelerde kış havası hissedeceğiz ama bu dalgalanmaların getirdiği yağışlar ile örneğin Bursa, olağanüstü kuraklıktan çıkmış durumda. Pek çok Anadolu kentinde de yağmurlar bereketli oluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan don hadisesi olmasaydı, 3 gece sıcaklıklar sıfırın altında kalmasaydı tadımız biraz yerine gelirdi.